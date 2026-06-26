Дети-бумеранги: 40% россиян до 35 лет живут с родителям

Съехать в 21 год — мечта, но реальность сурова: за 30 лет число взрослых, живущих с родителями, выросло с 6% до почти 40% населения. Экономика — главный тормоз: дорогая аренда, недоступная ипотека и зарплаты, которых не хватает на отдельную жизнь. Об этом сообщает REGIONS .

Психолог Елена Морганюк объясняет: это не просто вынужденный план «Б», а риск застрять в инфантильности. Феномен «детей-бумерангов» — когда люди возвращаются к родителям после попыток самостоятельной жизни — стал массовым. Постоянное чувство вины, стыд и отсутствие личных границ бьют по психике, вызывая тревогу и депрессию. Родители тоже страдают — их свобода и пенсионные накопления уходят на содержание взрослого потомства.

Морганюк предупреждает: в 35 лет жизнь с родителями — это уже не осознанный выбор, а привычка, от которой сложно отказаться. Гибкий мир позволяет возвращаться и пробовать снова, но если замереть в этой точке, самостоятельность может стать несбыточной мечтой.

Ранее подмосковный юрист предупредил о новых правилах ухода за пожилыми.