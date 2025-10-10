Каждый второй микрозайм в России берут с iPhone

Согласно исследованию микрофинансовой компании «Займер», в сентябре большинство заявок на микрозаймы в России — 65,3% — были поданы с устройств Apple iPhone.

На смартфоны под управлением операционной системы Android пришлось лишь 34,7% обращений. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди пользователей Android-устройств наиболее активными заемщиками оказались владельцы бренда Redmi, на долю которых пришлось 26,7% всех заявок от этой платформы. Немного отстают от них пользователи Samsung, составившие 23,5% от общего числа Android-запросов.

