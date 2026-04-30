«Тампа» и «Монреаль» в четвертый раз подряд завершили матч с одинаковым счетом

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступили на своей площадке «Монреаль Канадиенс» (2:3).

Это «любимый» счет в этой серии, так завершился уже четвертый матч подряд, и лишь в первой игре «Монреаль» победил иначе — 4:3.

В отчетной встрече Брендан Галлахер, Кирби Дак и Александр Тексье выводили «Монреаль» вперед. Доминик Джеймс и Джейк Генцел сравнивали, но гости быстро восстанавливали лидерство. В концовке «Тампа» устроила штурм, но он не увенчался успехом. Никита Кучеров нанес восемь бросков за игру, но не смог пробить Якуба Добеша. Без набранных очков завершил матч и форвард «Монреаля» Иван Демидов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Российский вратарь совершил несколько эффектных спасений, но в третьей пропущенной шайбе можно обнаружить его ошибку. Его коллега Добеш трудился гораздо больше, у чеха 38 спасений после 40 бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Канадиенс». Шестой матч пройдет в «Монреале» в ночь на 2 мая.

Ранее в пятом серии с «Далласом» отличились российские игроки «Миннесоты», набравшие пять очков на троих.