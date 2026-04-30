Президент РПЛ уверен, что ни у одного клуба не будет серьезных проблем с лицензированием

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре со Sport24 высказался о ситуации с лицензированием клубов на следующий сезон.

Функционер отметил, что у ряда клубов есть определенные финансовые сложности, но они не должны стать препятствием для прохождения лицензирования.

«Новых «Химок» точно не будет. В этом у меня нет никаких сомнений. Но у некоторых клубов возможны определенные сложности при лицензировании. Нам нужно будет вместе поработать, чтобы коллеги получили лицензии», — сказал Алаев.

ФК «Химки» по итогам сезона 2024/25 сохранил прописку в РПЛ, но из-за финансовых проблем был вынужден прекратить свое существование как профессиональный клуб. Эта ситуация привела к неразберихе при формировании состава лиги на новый сезон.

В сезоне 2025/26 за три тура до окончания чемпионата лидирует «Краснодар», «Зенит» отстает на один балл.