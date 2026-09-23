В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии обнаружены тела двух альпинистов, пропавших во время восхождения на Дыхтау. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Погибшими оказались 43-летний Павел и 30-летний Владислав — опытные инструкторы-проводники с серьезным послужным списком.

Павел занимался альпинизмом с 2003 года и имел звание кандидата в мастера спорта. На его счету более 30 восхождений на Эльбрус и Казбек, а также маршруты до категории сложности 6А. По профессии он был врачом-онкологом с более чем 19-летним стажем.

Владислав входил в состав ФАСО и работал инструктором-проводником. Он более 100 раз поднимался на Эльбрус, покорил Манаслу (8163 м) без дополнительного кислорода, а также Аннапурну (8091 м).

Связь с мужчинами пропала 20 сентября во время подъема на Дыхтау (5204 м). Тела обнаружили около 11:00. Для эвакуации планируется задействовать коммерческий вертолет HeliAction.