Киркоров обратился к Пашиняну ради защиты Карапетяна и Армянской апостольской церкви

В видео, в котором Киркоров обращается к армянскому премьеру, он говорит, что в Армении притесняют его друга бизнесмена Самвела Карапетяна. Предприниматель возглавляет компанию «Ташир групп», его отправили в следственный изолятор. Такие же гонения происходят и на армянскую церковь. Певец отметил, что все эти гонения необходимо прекратить, поскольку они проводятся по надуманным и абсурдным поводам.

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — напомнил солист библейскую заповедь.

Микроблог назвал Киркорова тяжелой дипломатической кавалерией.

Ранее психолог Абравитова назвала пиаром страстный поцелуй Бузовой и Киркорова. Она напомнила, что оба артиста являются мастерами эпатажа. По этой причине на такую сцену нужно смотреть, как на игру, творчество и привлечение к себе внимания.