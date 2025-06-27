Киркоров обратился к Пашиняну ради защиты Карапетяна и Армянской апостольской церкви
Mash: Киркоров записал обращение к Пашиняну и заступился за Карапетяна
Фото: [соцсети]
Премьер-министру Николу Пашиняну стоит срочно прекратить все гонения на Армянскую апостольскую церковь. С таким обращением выступил российский певец Филипп Киркоров, его слова привел телеграм-канал Mash.
В видео, в котором Киркоров обращается к армянскому премьеру, он говорит, что в Армении притесняют его друга бизнесмена Самвела Карапетяна. Предприниматель возглавляет компанию «Ташир групп», его отправили в следственный изолятор. Такие же гонения происходят и на армянскую церковь. Певец отметил, что все эти гонения необходимо прекратить, поскольку они проводятся по надуманным и абсурдным поводам.
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