Китай на два года ограничил поставки запчастей для беспилотников

На ближайшие два года Китай ввел ограничения на поставки запчастей для беспилотников и БПЛА гражданского назначения. Подробности рассказало ТАСС .

Как объяснило министерство коммерции Китая, на такой шаг государству пришлось пойти из-за стремительного развития технологий и расширения способов применения беспилотников. Также в ведомстве заметили, что некоторые гражданские дроны имеют слишком высокие характеристики, что позволяет переработать их под военные цели, риск такого развития событий, по мнению Китая, продолжает расти.

В ведомстве также пояснили, что ограничение будет действовать на специальные двигатели для некоторых беспилотников, радио оборудование и средства связи. В Китае также намерены следить за экспортом некоторых беспилотников для гражданского использования. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.