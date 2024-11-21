Китайские геологи обнаружили запасы золота на $82,8 млрд

В центральной провинции Хунань нашли золото на сумму $82,8 млрд. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на Геологическое управление провинции.

Китайские геологи нашли более 40 золотоносных жил, расположенных на глубине свыше 2 тыс. м на месторождении Ваньгу в Хунане. В ходе разведки в ключевой зоне они обнаружили 300,2 т золота. самое высокое содержание золота в руде — 138 г на т.

По оценкам экспертов, на глубине более 3 тыс. м запасы золота могут превысить 1 тыс. т. При текущих рыночных ценах на драгоценный металл общая стоимость найденных ресурсов составляет около ¥600 млрд, что эквивалентно $82,8 млрд.

Пока что Китай остается мировым лидером по производству золота, и в 2023 году его доля в общем объеме производства составила примерно 10%.

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