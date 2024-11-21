Baza: во Владивостоке член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн руб. и паспорта

Член китайской делегации ограбил своих коллег на сумму 6,5 млн руб. и украл паспорта. Он был единственным, кто владел русским языком, и убедил своих товарищей отдать ему деньги и документы для оформления сделки, сообщила Baza.

8 ноября Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь прибыли во Владивосток в поисках поставщиков угля на 6,5 млн руб. Вскоре после этого представители компании «Чжонзинь Шэнмао» начали переговоры с одним из потенциальных партнеров в офисе на улице Фонтанной. Основная роль в разговорах принадлежала Хайфэне, который свободно говорил по-русски.

В тот же вечер он сообщил Сяомину, что можно подписывать соглашения. Сяомин решил проверить информацию и связался с начальством, которое дало согласие.

Однако, по словам коллег, Хайфэнь выглядел смущенным и настаивал на том, чтобы встретиться одному. Он потребовал передать ему все деньги, а также забрал барсетку с паспортами своих сотоварищей.

Как только китаец получил денежные средства, он прекратил отвечать на звонки: как от работников, так и от руководства из Китая. Теперь Хайфэня разыскивают не только местные правоохранительные органы, но и полиция Китая.

Ранее сообщалось, что у нападающего «Краснодара» Смолова украли в раздевалке часы за 8 млн руб.