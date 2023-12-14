Клим Поплавский представил молодежи Подмосковья свой документальный фильм

Режиссер Клим Поплавский в рамках реализации проекта «Смотри. Знай. Думай» представил в Подмосковье свою документальную ленту «Наши берега». Кинопоказ состоялся в Мытищах, сообщили в МИСК региона.

«Мы получаем позитивные отклики от участников кинопоказов, как от ребят, так и от создателей документальных фильмов. Я уверена, что режиссеры тоже много полезного для себя получают от общения с нашей молодежью — обратную связь, впечатления, эмоции, нестандартный взгляд на вещи», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фильм рассказывает о 126-й гвардейской бригаде береговой охраны, сформированной в Крыму. «Гвардейской» она стала в прошлом году за массовый героизм в ходе боев под Херсоном.

После кинопоказа зрители задали вопросы режиссеру. Он рассказал о создании ленты, о своем опыте в зоне СВО, об опасностях и помощи раненым. Поплавский подчеркнул, что многие герои картины примерно того же возраста, что и зрители, и в зоне СВО они находятся добровольно.

Поплавский отметил, что ребята из числа зрителей сейчас в самом важном возрасте, когда активно впитывают всю полученную информацию о мире.