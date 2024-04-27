Клинские воспитанники МОУ-СОШ «Содружество» достойно выступили на игре «Юнармия, вперед!»

Игра прошла в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Для участия были приглашены юнармейские и военно-патриотические отряды. Соревновались 118 команд из Московской и Калужской областей. Один коллектив приехал из Республики Беларусь. Мероприятие приурочили грядущему празднику Дню победы.

«Наша команда достойно выступила на соревнованиях. Ребята смогли пообщаться с ровесниками, объективно оценить свои умения, навыки и знания и получить неоценимый опыт», — отметила администрация городского округа Клин.

В рамках игры ребятам предлагали выполнять различные задания, которые позволяют оценить уровень их подготовки в защите от оружия массового поражения и строевой подготовке, в знаниях истории и значимых событий СВО, в боевом развертывании и имитационной стрельбе из АК.

Во время тематических конкурсов ребята совершали марш-бросок, демонстрировали знания воинских званий ВС и ВМФ РФ, проводили сборку-разборку АКМ, снаряжая автомат патронами. Увлекательным и познавательным оказался конкурс «Одень бойца спецназа».