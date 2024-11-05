Клубу самодеятельной песни в Большом Серпухове стукнуло 50 лет

На торжестве по случаю юбилея в зале городской библиотеки им. Е. Р. Дашковой собрались друзья Клуба. Они приехали на вечер-концерт из разных городов России!

На фоне красочных слайдов с архивными фотографиями участники делились общими воспоминаниями КСП, который начал свою деятельность еще в 1974 году. Во время презентации присутствующие рассказали истории о людях, которые стали основателями клуба, а также о ярких концертах, слетах и фестивалях, ставшими важными вехами в его развитии.

Директор библиотеки У. В. Присяжнюк вручила руководителю Клуба Борису Драчинину «Благодарность за творческое содружество и активное участие в деятельности библиотеки, за продолжающийся совместный проект «Четвертая суббота в четыре». Также ему преподнесли сладкий сюрприз — торт, изготовленный специально с символикой Клуба, который стал приятным дополнением к чаепитию.

Гости разделяли друг с другом трогательные моменты, которые формировали уникальную атмосферу этого сообщества на протяжении многих лет. На мероприятии звучали теплые и креативные поздравления от литературных объединений «Вдохновение» из Протвино и «Светоч» из Кременок. Праздник украсили стихи, музыкальный клип, авторская песня и даже яркое кукольное представление, которые подарили всем присутствующим яркие впечатления.

Завершающим аккордом мероприятия стали бардовские песни — как классические, так и современные, наполненные шутками и поздравлениями. Концерт стал настоящим музыкальным подарком для Клуба самодеятельной песни Протвино. Он собрал многочисленных зрителей, которые дружно подпевали, аплодировали и выражали благодарность за этот праздничный вечер, наполненный атмосферой авторской песни!