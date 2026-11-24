В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне открылась выставка «Деревянное коллективное» художницы Любови Калашниковой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Проект «Деревянное коллективное» посвящен старинному деревянному зодчеству Коломны и тому, что скрывается за видимой историей городских построек. Автор обращается к археологии и геологии, исследуя превращения материи во времени.

Любовь Калашникова — художница, исследователь, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка» 2026–2027 годов. В своих работах она соединяет дерево, камень и историю через живопись и работу с природными материалами. Еще одна часть проекта — книга художника, страницы которой открыты для коллективного творчества.

Больше информации о мероприятиях в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» — на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.

* Возрастное ограничение 6+