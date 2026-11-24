На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах стала сумма 8,3 млн рублей, Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 86 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Серпухов, сообщила пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью чуть больше 24 соток для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в Серпухове. Стартовая цена начиналась с 1 120 105,28₽. В аукционе приняло участие восемь претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась более чем в семь раз и составила 8 311 179,38₽.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.