Когда Гарри Поттер заменяет реальность: психолог объяснила, чем опасно магическое мышление для детей

Психолог Софья Сулим в беседе с « Абзацем » предупредила, что излишняя вера ребенка в Гарри Поттера как в волшебного персонажа способна навредить психике некоторых несовершеннолетних. По ее словам, к возникновению «синдрома Гарри Поттера» наиболее склонны дети из проблемных семей, часто предоставленные сами себе. Сталкиваясь с трудностями и решая их в одиночку, такие дети формируют магическое мышление, которое со временем может заменить реальность.

Специалист пояснила, что если ребенок растет в дисфункциональной семье или его связь с единственным работающим родителем нарушена, он склонен уходить в мир фантазий. В психологии существует официальный термин, описывающий состояние, при котором человек верит в волшебство больше, чем в реальность, и надеется, что все изменится само собой. На бессознательном уровне такие дети не осознают своей ответственности за жизнь и продолжают ждать волшебную палочку.

Лучшим способом уберечь ребенка психолог назвала доверительные беседы. Если родитель объясняет, что история о волшебнике — фэнтези, но очень многие вещи зависят от конкретных поступков, шанс избежать ошибочных взглядов возрастает. Сулим подчеркнула, что магическая составляющая мира действительно существует, и на что-то мы повлиять не можем, но акцент в разговоре с ребенком нужно делать на том, что очень многое зависит от нас самих. Ключевой посыл должен звучать так: все в наших руках, и все, что от нас зависит, мы делаем и создаем.