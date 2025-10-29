Когда искусство встречается с ИИ: чем удивил форум «Арт-код» в Талдоме

В Молодежном центре «Выбор» состоялся ежегодный муниципальный форум, который в этом году посвятили теме творчества. Участники посетили несколько обучающих практикумов по разным направлениям.

Секретарь Московской областной организации Союза писателей России Игорь Шевченко познакомил молодых участников с японской поэзией. На встрече разбирали жанр хайку — короткое трехстишие, в котором нужно передать настроение и момент.

Менеджер по инвестиционным проектам Северного отделения Сбербанка Ирина Белоусова показала, как искусственный интеллект может помогать в творчестве. С помощью нейросетей участники создавали собственные изображения прямо на телефонах, узнавали, как алгоритмы превращают идеи в визуальные образы.

Художественные руководители студии танца Flash Dance из Красногорска — Мария Романова и Наталья Иночкина — провели мастер-класс, где участники подготовили танцевальный флешмоб всего за несколько часов.

В течение дня проходил квест по QR-кодам, посвящённый различным видам искусства.

Форум получил название «Арт-код». Каждый участник смог попробовать себя в новом творческом направлении, узнать что-то полезное и найти единомышленников.