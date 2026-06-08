Звезда сериалов «Почка» и «Бывшие» Аксенова призналась, что в 17 стала жертвой домогательств

Российская актриса Любовь Аксенова, известная по сериалам «Почка» и «Бывшие», сделала откровенное признание о своем прошлом, пишет Super. В одном из интервью она рассказала, что в 17 лет стала жертвой домогательств. Тот опыт оказался настолько травмирующим, что она не могла поделиться им даже с самыми близкими людьми.

По словам Аксеновой, несмотря на то, что она понимала, как теоретически нужно вести себя в подобных ситуациях, на практике она растерялась. Она не знала, что сказать и как дать отпор.

«После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам. Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью», — рассказала Любовь.

К счастью, спустя время артистка все же решилась рассказать о травме старшему брату. Именно его поддержка, а затем и поддержка родителей помогли ей справиться с пережитым. Актриса признается, что именно семья стала для нее опорой.

Сейчас Аксёнова продолжает активно сниматься и радовать поклонников новыми ролями. Ее откровение — еще один шаг к тому, чтобы показать: о таких вещах нужно говорить, а не молчать. И даже если страшно, всегда можно найти поддержку у близких.

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