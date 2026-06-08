Чем опасен комариный укус: врач предупредила об инфекции, аллергии и отеке Квинке

Врач-терапевт Александра Куденко в беседе с REGIONS объяснила, почему комариный укус может быть опасен не только зудом, но и серьезными последствиями. Главная угроза — расчесывание: оно повреждает кожу, заносит бактерии с рук и вызывает нагноение, вплоть до абсцесса.

При укусе комар впрыскивает в ранку слюну с обезболивающими и антикоагулянтами. Иммунная система отвечает выбросом гистамина, вызывая покраснение, припухлость и зуд. Расчесывая место укуса, человек разносит слюну дальше и заносит инфекцию.

Особую опасность представляет аллергическая реакция (особенно у детей до 3-4 лет). Тревожные признаки: увеличение пятна, волдыри по телу, отек лица или горла, затруднение дыхания, падение давления, температура выше 38°C. При отеке Квинке счет идет на минуты — нужна немедленная скорая помощь.

Если комар уже укусил, Куденко советует: промыть ранку прохладной водой с мылом, приложить холод на 10-15 минут, обработать антисептиком при наличии расчесов. Снять зуд помогут Каламин, Циндол, Фенистил-гель или паста из соды с водой. Детям, которые продолжают чесать, можно заклеить место пластырем. Гормональные мази без назначения врача применять нельзя.

Для защиты ребенка от комаров врач рекомендует москитные сетки, полог на кроватку, одежду с длинным рукавом. Детские репелленты с маркировкой «для детей» (IR3535, пикаридин) наносить на одежду, а не на кожу, и использовать не раньше года. Фумигатор в детской включать за час до сна и проветривать комнату перед укладыванием. Природные репелленты (эфирные масла) могут сами вызвать аллергию. Если после укуса появился отек, сыпь по всему телу, одышка или вялость — не медлите, вызывайте скорую.

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