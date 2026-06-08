Дача или море: психолог объяснила, какой отпуск действительно перезагружает психику

Перед летними отпусками многие россияне выбирают между дальней поездкой и отдыхом на даче. Психолог Марина Павлова объяснила, почему второй вариант часто не дает восстановления сил и как превратить участок в место настоящей перезагрузки. Об этом пишет REGIONS.

По словам специалиста, главная проблема дачного отпуска — устойчивая установка «на даче нужно работать». Грядки, прополка, полив и заготовки оставляют человека в режиме бытового труда без смены обстановки. Мозг не получает новых впечатлений, а отсутствие расписания размывает границы между работой и отдыхом. В результате человек просыпается, сразу идет полоть и к вечеру не замечает, что так и не отдохнул.

Дача становится полноценным местом для восстановления при трех условиях. Первое — вы не работаете на земле (наняли помощников или участок без огорода). Второе — сознательно отказываетесь от грядок на время отпуска. Третье — умеете ничего не делать: валяться в гамаке, гулять, спать без будильника.

Выездной отпуск, напротив, дает полную смену обстановки, снимает бытовые обязательства и обеспечивает мозг новизной — ключевым источником дофамина. После такой поездки люди возвращаются с «горящими глазами» и яркими воспоминаниями, тогда как после дачи часто возникает ощущение, что ничего не произошло.

Психолог советует: если есть ресурсы, раз в год стоит уезжать ради смены картинки. Если сил нет даже на выбор отеля, лучше остаться на даче, но честно договориться с собой о полном отдыхе без лопаты и тяпки. Главное — не путать смену обстановки со сменой вида работы. Отдых должен перезагружать, а не утомлять.

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