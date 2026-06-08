Можно ли открыть гроб после отпевания: священник ответил на вопрос, который мучает многих

Многие родственники умерших переживают: можно ли открыть гроб уже на кладбище, если отпевание в храме совершено, а попрощаться не успели? В православной традиции нет строгого канонического запрета на такие действия, объяснил священник в беседе с REGIONS.

По словам протоиерея Александра Трушина, Церковь не устанавливает жестких правил на этот счет. Решение об открытии гроба после отпевания определяется прежде всего техническими обстоятельствами и желанием родственников. Если гроб еще не заколочен или есть возможность аккуратно вскрыть крышку, а у близких есть острая потребность еще раз взглянуть на покойного, это можно сделать. Важно, чтобы действие было совершено с благоговением и без лишней суеты.

Священник подчеркнул: благочестивый обычай не тревожить тело без необходимости не является абсолютным запретом. Нужда живых людей в последнем прощании может быть важнее. Особенно если человек не успел на отпевание, приехал издалека или опоздал. Господь есть Бог любви и милосердия, Он понимает человеческую боль.

Однако перед вскрытием гроба следует оценить несколько моментов: заколочена ли крышка, есть ли время до погребения, не причинит ли это дополнительной боли присутствующим. Если гроб уже заколочен и его опускают в могилу, доставать обратно не стоит — это создаст лишний стресс. В таком случае священник советует заказать панихиду на могиле после похорон, помолиться дома или поставить свечу в храме. Главное — не бояться обратиться к священнику за разрешением. Господь видит сердце и не осудит за желание проститься с любимым человеком.

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