«Первая женщина, которой Киркоров сделал предложение»: как звезде 90-х Татьяна Маркова удалось пережить потерю сына

Певица Татьяна Маркова (Агунова), чье имя сегодня знакомо не всем, в 90-е годы была настоящей звездой. Ее хиты «Вспоминай» и «Платье белое» звучали из каждого утюга, а песни исполняли сам Иосиф Кобзон и Михаил Казаченко.

Маркова родилась в Сталинграде (сейчас — Волгоград), и с детства любила музыку. В 15 лет она вышла на сцену, а после училища искусств пела в ансамблях. В конце 80-х гастролировала с группой «Альфа» и начала писать свои песни.

Карьера Татьяны стремительно пошла вверх: она выпустила сольный альбом «Все так просто», участвовала в популярных телепередачах. Но после альбома «История любви» ее перестали приглашать на ТВ. А затем в жизни наступила черная полоса, пишет Teleprogramma.org.

В 1980 году Татьяна вышла замуж за Виктора Маркова, родила сына Александра и дочь Леру. В 2000-х муж ушел к другой — это был сильный удар. А затем случилось непоправимое: ее сын пристрастился к наркотическим веществам, а в 2012 году у него развился рак крови, и парень умер. Татьяна уехала в Волгоград, чтобы прийти в себя.

«В тот момент мне показалось, что больше не только музыки нет в моей жизни, а вообще ничего нет. Знаете, как собаки зализывают раны? Так и я — на родину поехала зализывать раны», — рассказала Маркова.

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Она вернулась в Москву только в 2016 году — ради внуков. Возобновила гастроли, выпустила новые песни. А в 2023 году участвовала в шоу «Суперстар!» на НТВ, где сбросила 17 кг и вновь заявила о себе. Также она сблизилась с бывшим мужем Виктором после 20 лет разлуки.

Кстати, мало кто знает: Татьяна была первой женщиной, которой Киркоров сделал предложение руки и сердца. Свадьба не состоялась — поп-короля «увели». С Марковым она дважды шла под венец, но свадебное платье так и не надела из-за спешки.

Жизнь Татьяны — это история о силе духа, любви к музыке и умении начинать все заново.

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