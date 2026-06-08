«Я не знала о существовании сына»: как Полина Гухман познакомилась с Игорем Верником и случайно обрела первую любовь

В интервью WomanHit артистка призналась, что все началось с совместного проекта «Сказки Пушкина для взрослых», где она встретила Игоря Верника. Тогда она даже не подозревала, что у известного актера есть сын Григорий.

Саму Полину Верник-старший покорил своей мудростью и человечностью. Она назвала его «прекрасным артистом и хорошим человеком», а их отношения оценила как «прекрасные». Однако судьба готовила ей другую встречу.

Григорий Верник, который, по словам Гухман, унаследовал от отца невероятную харизму, стал для нее настоящим открытием. Актрису привлекли его чувство юмора, доброта и яркая, запоминающаяся внешность.

Пара не скрывает своих отношений. Накануне они отправились в романтический отпуск в Таиланд, где наслаждаются тропической атмосферой. Полина и Григорий активно делятся с поклонниками кадрами из поездки, и каждый снимок говорит сам за себя — они счастливы.

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