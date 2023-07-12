Коллеги Жанны Фриске решили нажиться на успехе покойной певицы

Как сообщает издание «Утро.ру» , музыкальная группа «Блестящие» перезапишет хит умершей от онкологии Фриске. Публика отнеслась к этому неоднозначно.

Карьеру известной певицы без преувеличения можно назвать успешной. Даже за пределами группы, в сольной деятельности, Жанна Фриске продолжала радовать аудиторию своими песнями. И ей бы точно удалось достичь большего, если бы не подкосившая певицу онкология. Болезнь забрала звезду, но ее до сих пор вспоминают близкие и фанаты.

Так одним из проявлений своего почтения к музыкальному творчеству Фриске стала совместная песня Нади Ручки и Ксении Новиковой, ее бывших коллег. «Блестящие» анонсировали «А на море белый песок», где звучат сразу три женских голоса, включая партию покойной певицы.

Фанаты, узнав об этом, разделились на два лагеря: кто-то посчитал подобный шаг отличным решением вспомнить Жанну Фриске, другие расценили его как попытку нажиться на ее успехе.