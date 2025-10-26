Компании могут оштрафовать за запрет выезда сотрудников за границу
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил: компании, которые вводят необоснованные запреты на выезд сотрудников за границу, могут быть привлечены к административной ответственности, сообщает ТАСС.
По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам равные возможности для реализации трудовых прав. Согласно закону, работодатель не вправе ограничивать сотрудников в праве на выезд, за исключением случаев, когда речь идет о доступе к сведениям, составляющим государственную тайну.
Машаров подчеркнул: если компания нарушает эти нормы, ей грозит штраф. Размеры санкций установлены следующим образом:
- для граждан — от ₽1 тыс. до ₽3 тыс.;
- для юридических лиц — от ₽50 тыс. до ₽100 тыс.
Кроме того, специалист уточнил, что сотрудники без доступа к гостайне не обязаны уведомлять работодателя о своих поездках за рубеж. А любые требования проводить отпуск исключительно в России могут расцениваться как нарушение трудовых прав.
