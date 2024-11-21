Компания Mr.Mattress из Шатуры признана брендом года в России 2024

В Москве компанию Mr.Mattress из Шатуры наградили национальной премией «Бренд года в России 2024».

На церемонии награждения присутствовали представители ведущих брендов из различных отраслей, которые работают на благо развития российского рынка. Участники мероприятия представляют различные сферы индустрии: от производителей товаров повседневного спроса до разработчиков инновационных технологий.

Компания Mr. Mattress представила свою продукцию в номинации «Товары для сна и отдыха». В подмосковном городе Шатура изготавливают в широком ассортименте матрасы, подушки, одеяла и другие аксессуары, которые обеспечивают комфортный сон. Mr. Mattress постоянно развивается и совершенствует свою продукцию, применяет инновационные технологии и качественные материалы. Задача коллектива — обеспечить своим клиентам гарантированный комфорт и здоровый сон. Победа в конкурсе мотивирует сотрудников на дальнейшее развитие.

Руководитель компании Михаил Бобков поблагодарил организаторов премии за оценку работы команды. Он отметил, что без вклада каждого представителя Mr. Mattress, добиться высокого результата было бы невозможно.

Национальная премия «Бренд года» завоевала репутацию не просто конкурса, а признания заслуг отечественных компаний. Номинанты ориентированы не только на выпуск качественной продукции, но и на развитие отрасли.