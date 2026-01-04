Кому назначат страховую пенсию по старости в 2026 году

С начала 2026 года в России действуют обновленные правила назначения страховой пенсии по старости. Изменения касаются пенсионного возраста, требований к стажу и количеству пенсионных баллов, а также размера выплат и порядка их оформления.

Как рассказала агентству «Прайм» доцент Финансового университета Жанна Ивановская, в 2026 году право на страховую пенсию по старости получают женщины, родившиеся в 1967 году, по достижении 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет.

Для назначения выплат необходимо иметь минимум 15 лет трудового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом обращаться с заявлением больше не требуется: если все условия выполнены, Социальный фонд назначит пенсию автоматически.

Эксперт уточнила, что в текущем году фиксированная часть страховой пенсии установлена на уровне 9 584 рублей. Стоимость одного пенсионного балла также увеличилась и теперь составляет 156,76 рубля вместо прежних 145,69.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. В результате средний размер страховой пенсии по старости превысил 27 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, индексация социальных пенсий и некоторых других выплат запланирована на 1 апреля 2026 года, добавила специалист.

Ранее депутат рассказал, как рассчитывается страховая пенсия по старости.