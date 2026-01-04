Депутат рассказал, как рассчитывается страховая пенсия по старости

С января 2026 года размер страховой пенсии по старости определяется суммой накопленных пенсионных баллов и фиксированной выплатой. При этом на размер выплат влияют стаж работы, регион проживания и право на дополнительные выплаты, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, итоговая пенсия каждого человека зависит от нескольких факторов: трудового стажа, накопленных пенсионных баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты.

Социальные пенсии предназначены для тех, кто не заработал право на страховую пенсию, а также для инвалидов, детей-инвалидов и детей, оставшихся без родителей.

Страховая пенсия по старости формируется из двух частей: суммы баллов, накопленных за трудовую деятельность, и фиксированной выплаты. С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная часть — 9 584,69 рубля.

Чтобы примерно рассчитать свою пенсию, нужно умножить количество баллов на стоимость коэффициента и прибавить фиксированную выплату. Январская индексация добавляет к сумме еще 7,6% от текущей выплаты.

