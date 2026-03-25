Конец безвизового рая: всем россиянам грозит выдворение из Таиланда

Российские туристы могут столкнуться с отказами во въезде в Таиланд на фоне ужесточения миграционных правил. Хотя новые нормы официально еще не вступили в силу, миграционные службы уже усилили проверки прибывающих, пишет АН.

Особое внимание уделяется путешественникам, которые злоупотребляют безвизовым режимом с помощью так называемого визарана — схемы, при которой туристы на несколько дней выезжают в соседние страны, а затем возвращаются, получая новые 30 дней пребывания. Ранее такие действия обычно игнорировались, однако сейчас власти могут отказать во въезде тем, кого заподозрят в систематическом использовании этой лазейки.

В настоящее время срок безвизового пребывания в Таиланде составляет два месяца, но местные власти планируют сократить его вдвое. Турэксперты, чтобы минимизировать риски, советуют россиянам при необходимости осуществлять визаран авиарейсами, а не через наземные пропускные пункты. Наземные переходы контролируются тщательнее, а сотрудники миграционных служб проявляют больше подозрительности к въезжающим таким образом туристам.

Тем, кто планирует длительное пребывание в Таиланде, рекомендуется заранее оформлять соответствующие визы, а не полагаться на многократное использование безвизовых въездов.