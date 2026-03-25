Конец бумажным очередям: что изменится для россиян с новым законом о ЖКХ

Ведомство разработало законопроект, который предусматривает переход на цифровые платежные документы за коммунальные услуги. Кроме того, уже принято постановление правительства о взыскании долгов за ЖКХ в электронной форме. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин сообщил о подготовке законопроекта, направленного на внедрение электронного платежного документа за услуги ЖКХ. Об этом он рассказал в ходе форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».

По словам представителя ведомства, перед отраслью стоят задачи по внедрению комплексных цифровых решений, которые позволят автоматизировать ключевые процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Разработанный законопроект как раз призван обеспечить переход к электронному формату платежных документов.

Параллельно, как отметил Ломакин, правительство уже приняло постановление, вводящее механизм взыскания задолженности за коммунальные услуги в электронном виде. Это решение также направлено на цифровизацию отрасли и упрощение процедур взаимодействия между поставщиками услуг и потребителями.