Конфеты с ликером без ограничения 18+? Как сладости со спиртным стали доступны каждому школьнику

Из-за отсутствия строгой процедуры верификации возраста несовершеннолетние покупатели беспрепятственно могут приобретать такую продукцию, поскольку от них не всегда требуют подтверждения совершеннолетия.

В связи с этой проблемой депутат Сергей Леонов выступил с инициативой об ужесточении контроля над оборотом сладостей с алкоголем. Парламентарий направил официальное обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. В документе он акцентировал, что в описании товара, например, конфет с ликером, обязательно должна присутствовать четкая информация о наличии спиртного. Леонов выразил опасение, что легкодоступность подобных продуктов может способствовать формированию у подрастающего поколения склонности к злоупотреблению алкоголем.

«На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание “18+”, причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках», — пояснил Сергей Леонов.

Ранее сообщалось о том, что на кассах самообслуживания начнут проверять возраст покупателей по биометрии.