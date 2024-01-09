Концерт сбежавшего из РФ Галкина* оказался под угрозой срыва

У юмориста плотный концертный график. До августа он посетит Бали, Пхукет, Сидней, Стокгольм и другие города, но вот со столицей одной из стран СНГ может не повезти. Издание «Утро.ру» сообщает, что супруг Пугачевой рискует остаться без выступления.

В феврале Максим Галкин* должен отправиться в Азербайджан с концертом, но что-то уже пошло не так: неприученные к таким ценам жители неохотно скупают билеты. Для того, чтобы попасть на концерт комика, нужно отдать от 6 до 31 тысячи рублей в зависимости от места. Организаторы объясняют бакинцам такие цены тем, что артист разработал новую программу и готов удивить зрителей.

Мероприятие пока планируется в Баку Конгресс Центре, но не раскупленными остались 1,3 тысячи билетов. При этом известно, что в Бали раскупили все билеты на юмориста, хотя его выступление будет 27 января.

Напомним, что концерт Галкина* уже отменяли в Казахстане. Тогда площадки якобы закрылись на ремонт, хотя юморист уверен, что страна просто сговорилась с Москвой и препятствовала его творчеству. Это лишь догадки самого артиста.

*Максим Галкин — признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.