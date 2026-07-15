Корвет с японской душой: во Владивостоке продают эксклюзивную Мазду из лимитированной серии
Motor: во Владивостоке продают эксклюзивную Mazda из лимитированной серии
Российским ценителям автомобильной экзотики предложили приобрести уникальный спорткар от знаменитого японского тюнинг-ателье Mitsuoka. Автомобиль, стилизованный под легендарный американский масл-кар 1960-х годов, технически представляет собой современный, надежный и неприхотливый японский родстер. Об этом сообщает журнал Motor.
Американский ретро-стиль на японской платформе
Выставленная на продажу модель Mitsuoka Rock Star — это настоящий коллекционный раритет. Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров в честь 50-летнего юбилея компании Mitsuoka.
Визуально спорткар практически полностью копирует культовый американский Chevrolet Corvette Sting Ray (поколения C2), выпускавшийся в период с 1963 по 1967 год. Дизайнеры ателье создали полностью оригинальные внешние панели из стеклопластика, сохранив при этом узнаваемый силуэт, хромированные бамперы и характерную оптику.
Однако под агрессивной внешностью американской классики скрывается проверенная временем японская платформа — популярный родстер Mazda MX-5 четвертого поколения (в кузове ND). Такое сочетание гарантирует будущему владельцу:
- эффектный и притягивающий взгляды внешний вид коллекционного масл-кара;
- управляемость, надежность и простоту обслуживания серийной Mazda;
- доступность оригинальных запчастей и расходников по ходовой части и двигателю.
Технические характеристики и условия покупки
Продавец из Владивостока оценил эксклюзивный автомобиль в 3,5 миллиона рублей. На данный момент родстер 2021 года выпуска с символическим пробегом всего в 3 тысячи километров находится на территории Японии, но полностью готов к выкупу и оперативной доставке конечному покупателю в РФ.
Характеристики лота:
- Двигатель: 1,5-литровый бензиновый мотор Skyactiv-G мощностью 132 л. с.
- Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
- Привод: задний.
- Кузов: двухдверный родстер (мягкая складная крыша).
Поскольку силовой агрегат и салон автомобиля (за исключением некоторых декоративных элементов) остались нетронутыми и полностью соответствуют заводской Mazda MX-5, у владельца не возникнет проблем с сервисом — обслуживать уникальный спорткар можно будет на любом профильном СТО.