Смертельный выпас: коровы насмерть затоптали 70-летнего посетителя усадьбы

Прогулка по живописной усадьбе XVII века в британском графстве Норфолк обернулась для пожилого мужчины смертельной ловушкой — стадо коров насмерть затоптало 70-летнего посетителя Фелбригг-Холл, и врачи ничем не смогли ему помочь. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел на территории усадьбы Фелбригг-Холл, которая с 1969 года принадлежит Национальному фонду Великобритании. Мужчина старше 70 лет приехал посмотреть на достопримечательности, но его прогулка внезапно прервалась столкновением с крупным рогатым скотом. По предварительным данным, животные просто сбили его с ног и растоптали. Медики, прибывшие на место, только констатировали смерть — спасти пострадавшего не удалось.

Полиция уже начала расследование совместно с Управлением по охране труда и технике безопасности. Точная причина нападения пока неизвестна. На месте работают эксперты, которые выясняют, был ли скот агрессивным, находился ли мужчина в зоне свободного выпаса и почему рогатые гиганты так внезапно набросились на безобидного туриста. Владельцы усадьбы пока отказываются от комментариев, но, скорее всего, им грозит проверка на предмет соблюдения правил безопасности.

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