Индийский муссон сорвался: цены на рис могут взлететь

Проблемы с индийским муссоном могут отразиться на мировом рынке продовольствия и косвенно затронуть российских потребителей. Экономист, бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему плохой урожай в Азии способен изменить баланс спроса и предложения и какие последствия это может иметь для России.

Индия — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. От сезонных дождей зависит урожай риса, фруктов, овощей и других культур, а также возможности страны поставлять продукты на внешние рынки. По словам эксперта, муссон играет ключевую роль в сельском хозяйстве, поскольку растениям необходимы не только тепло и вода, но и правильное сочетание погодных условий в разные периоды роста. В случае низкого урожая Индия будет докупать недостающие товары на мировом рынке.

«Это означает, что вместе с другими факторами, в том числе проблемами с логистикой, ситуацией в Ормузском проливе, ограничениями поставок удобрений и последствиями многолетних изменений, предложение на общемировом продовольственном рынке будет меньше, а спрос больше. Если предложение превышает спрос, происходит рост цен. Но надо понимать, что по разным продуктам ситуация может отличаться», — пояснил экономист.

Если крупный производитель вроде Индии сокращает поставки, участники рынка начинают заранее закладывать возможный дефицит в цены, добавил эксперт. Это может отразиться на стоимости не только конкретных культур, но и товаров, для производства которых они используются. Например, рост цен на зерно влияет на стоимость кормов для животных, а значит, может отражаться на себестоимости мяса, молока и другой продукции.

Особенно чувствительным может стать рынок риса, поскольку Индия является одним из крупнейших его производителей и экспортеров в Россию. Однако последствия для других товаров будут зависеть от того, насколько сильно изменится баланс спроса и предложения, подчеркнул Холод.

Фото: [ istockphoto.com/zoranm ]

Одновременно с возможным ростом цен на традиционную индийскую продукцию могут выиграть российские производители. Как напомнил эксперт, РФ сама является крупным экспортером зерна. Если российские компании смогут выгоднее продавать продукцию за рубеж, это увеличит их выручку. Теоретически это может стимулировать развитие сельского хозяйства, но одновременно создает риск роста внутренних цен, поскольку экспорт становится более привлекательным. В данном случае потребителей защитит государственное регулирование.

«Для зерна действует система экспортных ограничений и пошлин, которая позволяет сдерживать резкие колебания внутри страны. Больше, чем можно, не продадут, потому что в таких случаях используется механизм квотирования. Внутренний рынок — это главное», — отметил экономист.

При этом эксперт допустил, что психологический эффект от роста мировых цен может повлиять на ожидания производителей и участников рынка.

На мировой рынок продовольствия и цены на товары влияют не только урожаи и климат, но и ситуация в мировой экономике. Экономист Финансового университета при Правительстве РФ и преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов рассказал, что блокада Ормузского пролива способна серьезно изменить нефтяной рынок.