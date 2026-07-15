Крах криптовалют: раскрыто, почему государство не спасает криптовалюты

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш заявил, что в случае кризиса его ведомство не будет спасать криптовалюты. Экономист Михаил Беляев в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему государству нет смысла поддерживать биткоин, эфириум и другие цифровые активы. По его словам, эти инструменты существуют исключительно на взаимном доверии участников и не имеют к государству никакого отношения.

Экономист Михаил Беляев провел четкую границу между цифровой валютой центрального банка (CBDC) и криптовалютами. Первая — это официальная валюта, выпускаемая государством, за которую оно несет ответственность. Вторая — создается группами людей за пределами государства и держится исключительно на взаимном доверии участников. Независимо от того, насколько большая эта группа.

По мнению эксперта, криптовалюты служат либо для спекулятивного заработка на росте курса, либо для проведения операций вне правового поля. У государства нет причин поддерживать явление, которое находится за пределами его контроля. Беляев подчеркнул, что если люди, движимые непониманием или корыстью, втягиваются в эти операции и терпят убытки, государство не обязано отвечать за них. Он назвал рассуждения о защите таких инвесторов «уровнем второклассника».

Крах криптовалюты, по словам экономиста, наступает в тот момент, когда иссякает вера в ее чудодейственные возможности. Пример с биткоином показателен: курс неуклонно рос до 120 тысяч долларов, а затем рухнул до 60 тысяч, где и застрял. До нуля он не упал только потому, что владельцы биткоинов — люди не бедные, и для них это не последние деньги. Лавинообразного сброса не произошло, но и роста нет. Все держится на остатках веры.

Беляев отверг технические аргументы айтишников о формулах и алгоритмах, заявив, что главная проблема — отсутствие реального обеспечения. Даже стейблкоины, по его мнению, не спасают ситуацию: непонятно, кто и в каком объеме будет выплачивать обещанные ликвидные активы. Если стейблкоин подкрепляется долларами, зачем его выпускать, если есть доллар? Только для ухода от контроля.

Экономист резюмировал, что государство совершенно правильно отказывается поддерживать криптовалюты и не собирается нести ответственность за риски, которые участники принимают на себя добровольно.