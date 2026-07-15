«Тату» и Ани Лорак не споют в Батуми: почему Грузия отменила концерты российских звезд?

В грузинском городе Батуми отменили концерты российской группы t.A.T.u. и певицы Ани Лорак. Об этом сообщила администрация Батумских теннисных кортов, на площадке которых должны были пройти выступления, пишет ТАСС.

Концерт t.A.T.u. был запланирован на 1 августа, выступление Ани Лорак — на 14 августа. Продажа билетов на оба мероприятия приостановлена.

Официальная причина отмены не раскрывается. Ни организаторы, ни представители артистов не дали никаких разъяснений. В батумском департаменте туризма и сервисе по продаже билетов лишь подтвердили факт отмены.

Это не первый случай, когда выступление t.A.T.u. в Грузии срывается. В январе 2026 года в Тбилиси уже отменяли концерт группы, который должен был стать первым выступлением коллектива в Грузии за 25 лет. Тогда причина также осталась неизвестной.

В местных соцсетях и телеграм-каналах обсуждают версию, что августовские концерты могли отменить из-за предыдущего выступления артисток в Крыму. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что певец Рики Мартин отменил концерт в Грузии по неизвестной причине.