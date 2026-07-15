Русский язык и игрушки вне закона: Латвия ужесточила русофобские инициативы

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть из средств массовой информации страны. Чиновник также подписал распоряжение о запрете использования русского языка в подведомственных учреждениях. Тем временем латвийский кабинет министров одобрил поправки, запрещающие ввоз из России и Белоруссии книг, игрушек, видеоигр, одежды и обуви. Политолог Владимир Оленеченко в беседе с KP.RU объяснил, почему эти инициативы обречены на провал и с чем связан новый виток русофобии.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис на заседании парламентского комитета по правам человека выдал очередную идею по защите национальной идентичности. По его мнению, русскоязычный контент в СМИ не имеет права на существование в независимом европейском государстве.

Проблема в том, что русский язык считают родным 37,7% жителей Латвии — это более трети населения. В их числе белорусы, украинцы, евреи. При этом доля русскоязычного контента в национальных СМИ составляет всего около 2,5%. Министр борется с тем, чего почти нет.

Пунтулис также подписал распоряжение, предписывающее учреждениям культуры с 30 июля общаться с публикой исключительно на латышском. Как это укрепит сплоченность общества — загадка.

Но латвийские власти решили не ограничиваться языковыми запретами. Кабинет министров 14 июля одобрил поправки к закону о поддержке Украины, запрещающие ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви. Исключение — транзит. Российские игрушки спокойно поедут в Европу, но латвийские дети в них не поиграют.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленеченко напомнил, что традиции дискриминации русскоязычного населения формируются в Прибалтике с 1991 года. По данным Евростата, в Латвии 750 тысяч человек говорят на русском языке. Из них 166 тысяч находятся в статусе «неграждан» — это люди, приехавшие в советскую Латвию, и их потомки, лишенные гражданства. По оценке эксперта, дискриминация русского языка в Латвии коснется 40% жителей.

Политолог связал новый виток русофобии с предстоящими парламентскими выборами осенью. Власти, по его мнению, пытаются запугать население, чтобы оно голосовало за русофобский курс и нынешнее руководство. Однако эксперт уверен, что полностью искоренить русский язык в стране, где на нем говорят сотни тысяч людей, невозможно.