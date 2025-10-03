Кошку достали из стены дома после четырех дней заточения

Сложная спасательная операция по освобождению домашнего животного продолжалась в столице на протяжении нескольких суток. Кошка, оказавшаяся в заточении внутри стены многоквартирного дома, была извлечена специалистами через проделанное в конструкции отверстие. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал спасательного отряда «СпасРезерв».

Жильцы одного из домов на улице Куусинена обратили внимание на доносящиеся из стены звуки животного в понедельник, 29 сентября. После поступления вызова спасательные команды получили доступ в помещения на разных этажах здания, включая чердак, но поиски не увенчались успехом.

На следующий день к работе подключился представитель местной управляющей компании, который обследовал вентиляционные коммуникации. В одной из шахт на глубине 36 м было обнаружено животное, однако извлечь его через вентиляционный канал не представлялось возможным из-за конструктивных особенностей.

Владельцы квартиры на первом этаже дали разрешение на проведение работ по вскрытию стены. Спасателям потребовалось сделать три отверстия, прежде чем им удалось добраться до застрявшего питомца. Операция завершилась только в ночь на пятницу.

После извлечения кошке оказали первую помощь, напоили водой и разместили в временном приюте спасательной службы. Утром животное передали в ветеринарную клинику для проведения комплексного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

