В Дзержинском на 60% завершили капремонт гимназии

На улице Томилинской, д. 9 в Дзержинском продолжается капитальный ремонт здания гимназии № 5, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Специалисты ведут фасадные работы, устройство инженерных сетей, отделку помещений, монтаж окон, благоустройство прилегающей к школе территории.

В здании три этажа, его построили в 1989 году. В нем проведут замену оконных блоков, инженерных сетей, внутреннюю отделку помещений, установят новые двери и осветительные приборы и не только. Учреждение отремонтируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.