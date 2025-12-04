«Кошмар в джунглях закончился». Пойман леопард-людоед, нападавший на людей в Уттар-Прадеш

Как сообщает The Statesman, хищник, которого официально классифицировали как «людоеда», был пойман с помощью специальной клетки-ловушки.

Ловушка была установлена сотрудниками лесного департамента еще в ноябре вблизи одной из деревушек, наиболее страдавших от нападений. Этот регион и без того был опасен из-за активности стай волков, которые также стали причиной гибели нескольких человек. Леопард совершил свое последнее нападение примерно неделю назад, убив пожилую женщину. Именно эта трагедия активизировала усилия по его поиску и поимке.

Ранее сообщалось о том, что в Индии 37-летняя женщина стала жертвой крокодила.