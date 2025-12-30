Кошмар за 850 тысяч: москвичка рассказала, как виниры привели к боли в челюсти, шее и депрессии

Дорогостоящая процедура эстетической стоматологии обернулась для москвички долгими страданиями и чередой медицинских осложнений. Как рассказала пациентка Мария (имя изменено), в октябре она обратилась в одну из столичных клиник, где ей установили виниры на верхние зубы за 850 тысяч рублей, пишут в Telegram-каналах.

По утверждению женщины, стоматолог по имени Кристина проигнорировала все стандартные предварительные процедуры. Не была проведена диагностика и санация полости рта, пациентку не отправили на компьютерную томографию (КТ) и не сделали 3D-снимки челюсти. Мария сообщила врачу, что недавно сняла брекеты и прошла ортодонтическое лечение, на что, по ее мнению, стоматолог решила, что диагностика не требуется. В клинике не выдали чек, взяв деньги наличными, а договор заключили лишь в конце ноября перед финальной процедурой. Пациентка утверждает, что на два зуба вместо виниров ей без предупреждения установили полукоронки. Последствия оказались катастрофическими: «После установки виниров я потратила еще много денег, ходя по разным врачам и делая снимки. Всего этого можно было избежать, если бы было сделано предварительное обследование. Помимо того, запил в зубах был сделан сильнее, чем нужно под виниры, он был сделан под полукоронки, что мне потом подтвердил другой врач», — заявила Мария. Состояние женщины резко ухудшилось. По ее словам, у нее «щелкает» челюстной сустав, болит шея, а на одном из зубов обнаружился кариес, который, как объяснила врач, можно было «вылечить и после установки виниров». После установки временных конструкций Мария жаловалась на боль, в клинике даже провели врачебный консилиум, но в итоге встали на сторону стоматолога, объявив пациентку аферисткой.

«Отпилив мне зубы, стоматолог отказывалась дальше вставлять виниры, если я его не подпишу», — добавила женщина.

Боль не утихла, что вынудило Марию обращаться в другие клиники. Ее физическое состояние привело и к ментальным проблемам: она была вынуждена обратиться к психиатру, который выписал ей антидепрессанты. Стоматолог, по словам пациентки, заблокировала ее, отказавшись возвращать деньги.