Названы продукты, которые убивают мужскую фертильность: риск снижения подвижности сперматозоидов вырос на 53%

Регулярное употребление фастфуда, сладких газировок и готовых блюд промышленного производства может серьезно подорвать мужскую фертильность, выяснили ученые — в одном из исследований любители такой еды на 53% чаще страдали от сниженной подвижности сперматозоидов, что напрямую влияет на способность к зачатию. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

Автор обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, проанализировал работы о влиянии ультрапереработанных продуктов на репродуктивное здоровье мужчин. К этой категории отнесли все, что содержит множество добавок: чипсы, сладкие напитки, сосиски, полуфабрикаты и готовые обеды. Наиболее сильная связь проявилась в отношении количества и подвижности сперматозоидов. В одном исследовании мужчины с самым высоким потреблением такой пищи почти вдвое чаще имели проблемы с подвижностью, а в другом — у них была ниже вероятность зачатия.

Ученые подчеркивают, что пока рано говорить о прямой причине: все работы были наблюдательными, и на результаты могли влиять общий рацион, лишний вес, курение и алкоголь.



Ранее гинеколог дала женщинам шесть простых правил, которые отсрочат старение на годы.