Забудьте про лечо: эта икра из перца и баклажанов в 10 раз вкуснее и готовится проще

Лечо — это классика, но есть закуска, которая отправляет его в нокаут: икра из запеченного болгарского перца с баклажанами. Она ярче, ароматнее и настолько вкусная, что зимой банки улетают со стола за пять минут, а про лечо все забывают. Об этом сообщает REGIONS.

Секрет — в запекании. Овощи в духовке или аэрогриле отдают максимум сладости и пикантности, а кожура легко снимается, оставляя только нежную мякоть.



Готовится блюдо элементарно: никаких долгих варок, стерилизаций и сложных манипуляций. На одну порцию хватит трех перцев, одного баклажана, 100 граммов томатной пасты и специй по вкусу. Сначала овощи моют, баклажан накалывают вилкой — чтобы не лопнул — и запекают при 200 градусах 20–30 минут. Затем дают постоять в выключенной духовке еще пять минут, чтобы пропарились.

После этого с перцев и баклажана снимают кожицу, удаляют семена и плодоножки, а выделившийся сок сохраняют — он пригодится для текстуры. Мякоть нарезают крупно, смешивают с томатной пастой и специями, а затем пробивают блендером до однородности. Если масса получилась густой, добавляют немного сока от запекания — и идеальная консистенция готова. Остается проварить пюре 10–15 минут, разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Главный совет: не жалейте перцев — чем их больше, тем насыщеннее вкус. Такая икра хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу, и даже как намазка на хлеб.



Если хотите закатать на всю зиму, смело удваивайте или утраивайте пропорции — поверьте, этой икры много не бывает. В ней нет консервантов, только овощи и специи, а вкус — как с летней грядки. Такая банка станет вашим коронным номером на любом застолье.



Ранее сообщались три летних рецепта на любой вкус — от классики до варианта без молока.