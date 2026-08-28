Андрей Воробьев проверил ход модернизации сети водоводов в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили ход капитального ремонта одного из участков водовода в Королеве.

«Меняем здесь изношенные трубы, питающие ТЭЦ, а также 262 МКД, в которых живет более 68 тыс. жителей, и 37 соцобъектов. Половину (2,8 км из 4,9 км) уже смонтировали. Работа продлится до конца декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система полностью функционировала. Кроме того, в этом году отремонтируем в Королеве 12 км теплосетей. Плюс реконструируем 4 котельные в ТСН Самаровка, микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, ул. Сакко и Ванцетти, и еще 3 — силами инвесторов», - рассказал губернатор.

Сейчас работы ведутся на улицах Богомолова, Пионерской и Толстого. Сеть питающих водоводов также проходит по улицам Лермонтова, Жуковского и Кирова.

«Сейчас ведутся работы по монтажу запорной арматуры, производится замена всего водопровода. Его общая протяженность почти 4,9 км. На данный момент проложено около 2,8 км. Строительная готовность – 56%. В рамках капремонта будут заменены все трубы, чтобы вода жителям смогла поступать по полностью новому водоводу», - рассказал представитель подрядчика Никита Макеев.

Работы планируется завершить к концу 2026 года.

Также в этом году в округе заменят 12 км теплосетей, в частности, между Котельной «Новые Подлипки» и котельной «Самаровка»; от ЦТП-22 в мкр. Первомайский; на ул. Фрунзе; у спорткомплекса «Вымпел» и Центрального городского парка; от котельной «Текстильщик» до ЦТП-21 и т.д. Положительные изменения коснутся более 96 тыс. жителей.

Кроме того, ведутся работы по капремонту 4 котельных в мкр Юбилейный, мкр Текстильщик, на ул. Сакко и Ванцетти и ТСН Самаровка, которые обслуживают более 132 тыс. жителей и 110 социально-значимых объектов. Еще 3 котельные модернизируют за счет инвесторов.

«Сегодня мы проверяем ход работ по перекладке сети водоводов – это порядка 5 км. Это очень важная и нужная работа. К концу года ее планируют завершить, чтобы жители получали стабильное водоснабжение», - сказал Легков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию.