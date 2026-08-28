Эксперты назвали пять болезней, которые годами убивают организм без единого симптома

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил о пяти коварных патологиях, которые могут годами разрушать организм, не подавая явных сигналов — и среди них гипертония, которую не зря называют «тихим убийцей», а также диабет, ВИЧ, остеопороз и хронические болезни почек. Об этом сообщает El Tiempo.

В публикации издания El Tiempo эксперты CDC перечислили болезни, способные оставаться незамеченными на ранних стадиях.



Артериальная гипертензия часто не дает о себе знать даже при критически высоком давлении. Сахарный диабет тоже маскируется, пока не начинают страдать сосуды, нервы, почки и глаза. ВИЧ-инфекция может никак не проявляться годами. Остеопороз, как правило, диагностируют только после первого перелома. А хроническая болезнь почек подкрадывается бесшумно, пока ее не обнаружат случайно при анализах.



Ранее ученые нашли неочевидный признак деменции, который проявляется задолго до первых симптомов.