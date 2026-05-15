Кот Хозяин стал звездой музея-заповедника в российском городе

В музее-заповеднике «Красная Горка» в Кемерове появился сотрудник, которого не принимали по трудовой книжке. Он сам пришел, сам выбрал себе кабинет и теперь встречает посетителей первым. Зовут его Хозяин. Это рыжий кот, который два года назад обосновался в историческом здании главной конторы «Копикуза» и с тех пор считает себя полноправным хранителем культурного наследия, пишет VSE42.Ru .

Кот Хозяин (именно так он значится во внутренних документах музея) появился на «Красной Горке» два года назад. Никто его не привозил и не приглашал. Пушистый хранитель самостоятельно выбрал себе резиденцию и, судя по всему, никуда уходить не собирается.

Сейчас он стал неотъемлемой частью музейной жизни. Хозяин первым замечает входящих гостей: трется о ноги, дает себя погладить, а потом важно вышагивает впереди группы, сопровождая посетителей по всем залам. Сотрудники музея отмечают, что кот очень любит общение и ласку. Профессиональные навыки экскурсовода у него, кажется, врожденные.

Любопытная деталь: у постоянных посетителей и туристов нет единого мнения, как называть хвостатого хранителя. В ход идут Кузя, Рыжик, Персик — кто во что горазд. Но сам кот, кажется, откликается на любое ласковое слово. А официально он все же Хозяин. И свое имя полностью оправдывает.

О феномене музейного кота рассказало издание «Культура Кузбасса». История быстро разлетелась по соцсетям, и теперь многие гости специально заходят в «Красную Горку» не только ради экспозиций, но и ради встречи с пушистым смотрителем. Хозяин уже стал местной звездой — фотографируются с ним чаще, чем с некоторыми экспонатами.

