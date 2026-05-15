Кот Хозяин стал звездой музея-заповедника в российском городе
Рыжий кот Хозяин стал сопровождающим гостей «Красной Горки» в Кемерове
В музее-заповеднике «Красная Горка» в Кемерове появился сотрудник, которого не принимали по трудовой книжке. Он сам пришел, сам выбрал себе кабинет и теперь встречает посетителей первым. Зовут его Хозяин. Это рыжий кот, который два года назад обосновался в историческом здании главной конторы «Копикуза» и с тех пор считает себя полноправным хранителем культурного наследия, пишет VSE42.Ru.
Кот Хозяин (именно так он значится во внутренних документах музея) появился на «Красной Горке» два года назад. Никто его не привозил и не приглашал. Пушистый хранитель самостоятельно выбрал себе резиденцию и, судя по всему, никуда уходить не собирается.
Сейчас он стал неотъемлемой частью музейной жизни. Хозяин первым замечает входящих гостей: трется о ноги, дает себя погладить, а потом важно вышагивает впереди группы, сопровождая посетителей по всем залам. Сотрудники музея отмечают, что кот очень любит общение и ласку. Профессиональные навыки экскурсовода у него, кажется, врожденные.
Любопытная деталь: у постоянных посетителей и туристов нет единого мнения, как называть хвостатого хранителя. В ход идут Кузя, Рыжик, Персик — кто во что горазд. Но сам кот, кажется, откликается на любое ласковое слово. А официально он все же Хозяин. И свое имя полностью оправдывает.
О феномене музейного кота рассказало издание «Культура Кузбасса». История быстро разлетелась по соцсетям, и теперь многие гости специально заходят в «Красную Горку» не только ради экспозиций, но и ради встречи с пушистым смотрителем. Хозяин уже стал местной звездой — фотографируются с ним чаще, чем с некоторыми экспонатами.
