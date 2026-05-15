В Москве прошла церемония прощания с легендой журналистики Владимиром Молчановым

В пятницу, 15 мая, в Москве проводили в последний путь легендарного журналиста и телеведущего Владимира Молчанова. Траурная церемония прошла в храме Святых Бессребреников Космы и Дамиана, который расположен в Шубине. Сюда пришли проводить в последний путь человека, ставшего символом перестройки и 90-х.

Как пишет Teleprogramma.org, одним из самых трогательных моментов стало присутствие внука покойного. 22-летний Дмитрий появился на церемонии один. Месяц назад он похоронил свою мать Анну — дочь Молчанова. Женщина тоже боролась с тяжелым заболеванием.

Дмитрий родился 10 января 2004 года. По словам близких, он был очень привязан к матери, и ее потеря стала для него огромным ударом.

Проводить Владимира Кирилловича в последний путь пришли многие известные коллеги и друзья. Среди них — телеведущие Дмитрий Крылов и Владимир Познер, Елена Ханга, Александр Гурнов. Также на церемонии заметили генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Молчанов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 75 лет. Для многих зрителей он останется ведущим программ «До и после полуночи», «Время» и других легендарных передач.

Ранее телеведущая Арина Шарапова раскрыла, для чего Владимир Молчанов незадолго до своей смерти поехал в Израиль.