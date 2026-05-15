Письмо через 81 год: трофейная открытка из 1945 года попала потомкам в Каширу

В День Победы порой случаются события, которые трудно назвать иначе, чем мистическим совпадением. Каширский краевед и исследовательница местной истории Александра Шемелева поделилась с общественностью уникальным семейным артефактом. Речь идет о немецкой трофейной почтовой открытке. Ее бабушка 14 мая 1945 года отправила родному брату поздравление с окончанием Великой Отечественной войны. Удивительно, но спустя ровно 81 год — и именно 14 мая — этот листок бумаги вновь оказался в руках потомков, сообщил REGIONS.

Как пояснила сама Александра, такие находки — огромная редкость для коллекционеров и историков. В то суровое время основным средством связи между фронтом и тылом были письма-треугольники — сложенные особым способом листы бумаги без марок и конвертов. Позволить себе отправить настоящую типографскую открытку, да еще и трофейную, немецкую, могли лишь единицы. Это считалось особым шиком и признаком если не достатка, то определенного статуса или удачи.

Бабушка Александра, которую в семье ласково называли Тося, служила в штабе. Она имела образование — целых семь классов, что по тем временам было совсем неплохо. И обладала абсолютно каллиграфическим, исключительно красивым почерком. Тем самым почерком она позже писала армейские отчеты, журналы и — самое страшное — похоронки.

Сама женщина очень переживала: ей казалось, что ее буквы приносят в дома людей горе и невосполнимую утрату. Но открытка, датированная 14 мая 1945 года, — счастливое исключение. Она несет в себе не смерть, а радость, долгожданную Победу и даже пасхальное тепло (ведь Светлая Пасха в том году выпала как раз на первые майские дни).

«Нам этот почерк, который 81 год отделяет от написанных строк, принес только радость. Это как пасхальный привет из прошлого в будущее», — поделилась Александра.

Открытка, по словам Александры Шмелевой, была отправлена из подмосковного Загорска (так тогда назывался Сергиев Посад) в город Белев (ныне Тульская область). Многие десятилетия реликвия хранилась у брата бабушки — Виктора — в Санкт-Петербурге. Затем переехала в Москву, к племяннику Леониду Варебрусу. И только теперь, спустя 81 год, о необычном послании узнали в Кашире, где потомки бережно хранят память о своих героях и их удивительных судьбах.

