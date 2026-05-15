«Спас 100 бойцов и нашел любовь»: освобождавший Курскую область герой СВО встретил жену в Судже

Он вытаскивал раненых с передовой, горел в танках, дважды был ранен. А потом судьба подарила ему встречу, которая изменила все. Российский военнослужащий Богдан Донов, освобождавший Курскую область, нашел свою любовь в городе Суджа. И теперь ждет пополнения. Об этом сообщает «Lenta.ru».

За три года в зоне СВО Донов прошел ад. Мариуполь, Угледар, Новомихайловка, Павловка, Волчанск — он был везде. В составе эвакуационных, штурмовых и сапёрных групп вытаскивал раненых прямо из-под пуль. Лично спас более 100 военнослужащих. Сам был ранен дважды. Имеет Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Ушакова. Но самая главная награда ждала его не на поле боя.

Боец поделился что он познакомился с девушкой на Курском направлении. Она из города Суджи. И сейчас они ждут пополнения. Летом родится девочка

