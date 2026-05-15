От Адама и Евы до царской семьи: древнерусские иконы и фрески оживут на огромном экране в Коломне 23 мая

Организаторы обещают уникальное действо: оно развернется прямо под открытым небом и объединит сразу несколько видов искусства. Зрители увидят анимацию, созданную на основе древнерусской иконописи, услышат живое звучание хора и симфонического оркестра, а также художественное слово. Все это — в обрамлении самых современных технологий.

Визуальную основу спектакля составят подлинные шедевры русского искусства. Иконы и фрески из крупнейших музейных собраний России при помощи мультимедийных решений «оживут» на огромном экране. Всего будет показано более 140 фрагментов, которые соединят в единую композицию, посвященную библейским и историческим событиям. В хронологию проекта войдут сюжеты от Адама и Евы и ветхозаветных праотцов до русских святых, великих княжеских династий и последней царской семьи Романовых.

К творческой реализации проекта привлекли как звезд экрана, так и признанные музыкальные коллективы. Живое звучание обеспечат два столичных коллектива высокой пробы — Камерный хор, представляющий Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, и камерный оркестр VOX CORDIS. Что касается художественного слова, то его доверили мастерам сцены: текст за кадром прочтут народный артист России Евгений Князев и известная по работам в кино и театре Елизавета Арзамасова.

Создатели проекта делают акцент на его просветительской, а не только художественной ценности. За организацию отвечает АНО «Центр развития социальных проектов». Финансовую и иную поддержку оказали Президентский фонд культурных инициатив и компания «Газпром трансгаз Москва». Кстати, именно этот проект одержал победу в XV грантовом конкурсе, который проводил Президентский фонд культурных инициатив.

Начало показа запланировано на 20:00. Вход на мероприятие осуществляется строго по пригласительным билетам. Однако огорчаться не стоит: билеты можно получить совершенно бесплатно. С 18 мая их начнут выдавать в кассах Дворца культуры «Коломна» и Дворца культуры «Тепловозостроитель». Возрастное ограничение — 0+, так что организаторы ждут зрителей всех возрастов, включая самых маленьких.

Ранее верующим напомнили о запретах в день князей Бориса и Глеба 15 мая.